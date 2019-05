Cosa sta succedendo dentro Movimento 5 stelle e Lega

Seppure celato dai sondaggi più che favorevoli, in via Bellerio c’è molto malcontento. Oltre ai governatori, c’è in tutto il partito il timore che sul federalismo la Lega si sia infilata in un cul de sac, lasciando ai presidenti di Camera e Senato, il grillino Roberto Fico e la forzista Maria Elisabetta Alberti Casellati, l’ultima parola sull’iter del provvedimento in parlamento. Difficilmente la Lega riuscirà a evitare che i testi concordati tra le Regioni e il governo vengano emendati. Crea non pochi dubbi poi la discesa di Salvini verso il Mezzogiorno. Anche esponenti di primo piano come il segretario della Lombardia, Paolo Grimoldi, avrebbero fatto notare al Capitano che con una campagna così repentina si rischia soltanto di imbarcare personaggi impresentabili o legati ai vecchi potentati locali. Un timore corroborato anche da alcune inchieste della magistratura. A tutti Salvini dice di aspettare soltanto la chiusura dei seggi delle Europee. Un minuto dopo presenterà il conto al M5s. Ed è pronto anche a far saltare il governo se Di Maio gli darà l’occasione. Questo almeno ripete il vicepremier ai suoi e questo manda a dire agli ex alleati di Forza Italia, alla ricerca di un futuro visto il tramonto sempre più repentino di Silvio Berlusconi.