Le 10 domande più cercate sui Paesi europei

QUALI USANO IL NUCLEARE, HANNO CENTRALI E UN PARTICOLARE CLIMA

In un'epoca in cui più o meno tutti (a parte i titolisti di Libero) ci siamo riscoperti sensibili sul tema dei cambiamenti climatici grazie anche all'attivista svedese Greta Thunberg e al suo impegno contro il riscaldamento globale, è giusto anche avere un quadro completo di come in Europa si utilizzano le energie, rinnovabili o no. Per esempio quali Paesi europei usano il nucleare? E quali hanno centrali attive? Per rispondere a questi due punti basta una risposta sola: i nostri vicini di casa della Francia per esempio producono il 48% dell'energia atomica in Europa, anche se più della metà degli impianti si avvicina alla fine della sua vita. Ma al di là degli scioperi contro il global warming e altre affini manifestazioni di piazza, l'italiano medio vuole sapere non tanto quali Paesi europei siano interessati al clima continentale, quanto piuttosto quali sono interessati dal clima continentale. Più che pollice verde qui è questione di meteoropatia.