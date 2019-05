Salvini a Modena: scontri fra centri sociali e polizia

Scontri a Modena fra centri sociali e polizia in attesa del comizio di Matteo Salvini. Da un gruppo di un centinaio di manifestanti all'ingresso del parco Novi Sad è partito un lancio di sassi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con una carica e qualche manganellata. Una persona è stata fermata. Si tratta di una delle tre manifestazioni di protesta contro l'arrivo in città del leader della Lega. «Questa è la Modena vera, non quella di quattro zecche da centro sociale che vanno giù a fare casino. Non ci sono i più i compagni di una volta», ha detto Salvini ai suoi sostenitori, salendo sul palco di piazza Matteotti. Il ministro dell'Interno è in visita in Emilia Romagna per un tour elettorale nei centri chiamati alle urne per le amministrative. Ed è stato contestato anche a Reggio Emilia: «Mai con Salvini» è la scritta che campeggiava su uno striscione esposto da alcuni ragazzi fuori dalla finestra di un palazzo situato esattamente davanti al palco del comizio.