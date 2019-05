È la giustizia il vero tallone d'Achille di Salvini

E per contrastare la "malattia" che ha già pensionato vari giganti della politica italiana come Bettino Craxi, Giulio Andreotti o Silvio Berlusconi, al Capitano non bastano i consensi montanti nei sondaggi, la forza mediatica fatta di messaggi semplici e un'artiglieria pesante sotto forma di social, e il fatto di guidare l'unico partito davvero radicato sul territorio. E forse per questo in un primo tempo Salvini - dopo che il premier Giuseppe Conte aveva licenziato in conferenza stampa l'allontanamento di Armando Siri - aveva protestato in maniera contenuta visto il suo stile per il defenestramento. E forse per lo stesso motivo 24 ore dopo, anche registrando la vittoria mediatica di Luigi Di Maio, il Capitano ha fatto marcia indietro lasciando al suo posto - cioé non facendo dimettere - il sottosegretario allo Sviluppo, accusato per corruzione dalla procura di Roma e già condannato dagli alleati di maggioranza.

LA "PROFEZIA" DI MARONI

Come detto, le inchieste, quelle della magistratura quanto quelle giornalistiche, che coinvolgono o sfiorano il Carroccio sono ancora troppo magmatiche, lontane dall'arrivare a una verità da dimostrare non soltanto in un'aula di tribunale. Ma tutti i pezzi presi separatamente e messi assieme - i contatti di Siri con un imprenditore vicino a un altro in odore di mafia, il viceministro Edoardo Rixi coinvolto nella Rimborsopoli ligure, gli arresti in Sicilia di alcuni leghisti dell'ultim'ora, i 49 milioni di euro da rimborsare allo Stato e i flusso di danaro verso via Bellerio ricostruiti dall'Espresso - finiscono per dare al partito un'immagine lontana da quella che dovrebbe avere una forza che dice di guardare al cambiamento. E quello che abbiamo visto finora potrebbe essere soltanto l'inizio di un'escalation. Lo ha detto esplicitamente anche l'ex segretario Roberto Maroni, uno che ha non pochi sassolini dalle scarpe da togliersi contro l'attuale dirigenza, ma che conosce gli umori della base. «Il governo», ha dichiarato alla Stampa, «non subirà veri contraccolpi perché, con tutto il rispetto, non è che la figura di Siri sia così fondamentale. Io credo che la vera crisi potrebbe arrivare per il coinvolgimento di un’altra persona in una vicenda di cui ben pochi parlano», cioè «il caso dell’assunzione del figlio di Francesco Arata da parte del sottosegretario Giorgetti».