La polemica sui migranti tra l'Ue e il ministro Moavero

Sempre il 3 maggio, la Commissione europea s'è rivolta a Moavero in una lettera di risposta alla missiva inviata dal ministro stesso a Bruxelles a fine aprile in cui chiedeva un piano d'urgenza nel caso di un possibile flusso di migranti dalla Libia. La Commissione ha spiegato che «la riforma dell'asilo comune resta vitale» per gestire qualsiasi picco migratorio futuro. E, in particolare, «la revisione del regolamento di Dublino e la necessità di un meccanismo di solidarietà». Questa riforma «resta una priorità», ma serve la piena determinazione degli Stati. «Il chiaro impegno dell'Italia per raggiungere un accordo equilibrato resta fondamentale». Concludere le discussioni sugli accordi temporanei sugli sbarchi «ora è diventato urgente, anche a causa della situazione in Libia». Già il 25 aprile la Commissione, per bocca della portavoce Mina Andreeva, aveva commentato così la lettera di Moavero: «Risponderemo formalmente, ma è importante ricordare (come Lettera43.it aveva già spiegato qui il 22 aprile, ndr) che non è la Commissione europea l'ostacolo per trovare il giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà per la gestione dei migranti. Sarebbe meglio che indirizzasse la lettera agli Stati membri».