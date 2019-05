La proposta di legge per l'abolizione del Cnel è attesa in Senato mercoledì 8 maggio. Ad annunciarlo è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. «Un altro impegno del contratto di Governo che manteniamo, nell'ottica di restituire piena efficienza alle istituzioni. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro si è rivelato un ente inadeguato agli scopi per cui era stato concepito, ed è ormai superato della dinamiche istituzionali che garantiscono la rappresentanza delle forze sociali», ha spiegato il grillino.