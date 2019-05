Chi è Fabrizio Maroni, figlio di Roberto e candidato contro la Lega

C’è un Maroni in corsa per il Consiglio comunale di Lozza, provincia di Varese. Ma attenzione: non è Roberto, ex ministro dell’Interno ed ex governatore della Lombardia. Si tratta infatti del figlio Fabrizio, 19enne studente di Scienze Politiche a Milano. E chi già sta pensando: «Piccoli leghisti crescono», si sbaglia. E di grosso. Perché il più piccolo di casa Maroni ha optato per l’area di centrosinistra più precisamente per la lista civica Comune e Comunità Uniti per Lozza che sostiene la candidatura bis di Giuseppe Licata alla poltrona di sindaco.