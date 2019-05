I tre "ismi" che dominano l'Ue: nazionalismo, socialismo e liberalismo

LA STORIA CAMALEONTICA DEL TERMINE SOCIALISMO

Anche quella del termine socialismo è una storia camaleontica. La parola compare per la prima volta in Italia nel 1765, dove in un’analisi delle teorie di Cesare Beccaria, autore Ferdinando Facchinei, «socialisti» vengono definiti alcuni seguaci di Jean-Jacques Rousseau. La parola comparirà a stampa in Francia solo nel 1831 per diffondersi in tutta Europa. Ancora nel 1879, quando già precisi movimenti politici ormai in forte crescita si ispiravano al socialismo, il Dizionario della Académie Française lo definiva così: «Doctrine des hommes qui prétendent changer l’état de la société et de la réformer sur un plan tout à fait nouveau» (Dottrina di uomini che pretendono di cambiare lo stato della società e riformarlo su un livello completamente nuovo, ndr). Ci sono ancora posizioni così definibili, ma per lo più ha vinto la versione socialdemocratica, in genere un misto di socialismo e di liberalismo, diritti della società temperati da quelli dell’individuo, o viceversa. Tutto a sinistra, a parole, e autoritario è stato il socialismo in chiave comunista, esperimento non andato a buon fine nella sua forma moscovita e in altre. A destra, estrema destra, c’è la sintesi nazionalsocialista o nazista, e l’assai simile fascismo italiano e varie imitazioni, finiti in genere molto male.