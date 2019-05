Il M5s ha alzato i toni con Salvini sul caso Siri

Insomma «Matteo Salvini dovrebbe mostrare più coraggio e maggiore coerenza visto che in occasione delle dimissioni della sottosegretaria ai Trasporti Simona Vicari, perché indagata per concorso in corruzione, diceva: "Le dimissioni del sottosegretario non mi soddisfano. Non basta chiedere scusa e dimettersi"».

DI MAIO PARLA DI «ATTEGGIAMENTI DA CASTA»

Il vicepremier grillino Luigi Di Maio ha rincarato la dose a 1/2 ora in più: «Io dico a Salvini, è bello fare il forte con i deboli, ma questo è il momento del coraggio». Aspettare il rinvio a giudizio «non ha senso. Qui la questione non è l'inchiesta in sé ma il fatto che un sottosegretario abbia tentato di favorire un singolo con un emendamento. È la classica storia italiana. Il tema è quell'atteggiamento da Casta per il quale siccome sei al governo ti senti in grado di favorire il singolo».

SALVINI: «MI AIUTINO A CAMBIARE IL PAESE INVECE DI INSULTARMI»

Salvini, durante un comizio al Galluzzo, frazione alle porte di Firenze, in sostegno del candidato sindaco del centrodestra Ubaldo Bocci, ha risposto così: «Non ascolto gli insulti di chi dovrebbe essere mio alleato. Sarebbe meglio se i cinque stelle ci aiutassero a cambiare in meglio questo Paese senza offendermi ogni giorno». Poi ha aggiunto: «I processi in Italia si fanno in tribunale e non in piazza. Funziona così in democrazia».