Le ultime notizie sul caso Siri del 6 maggio 2019

Dall'altra parte anche Matteo Salvini ostenta tranquillità: «Vado in Consiglio dei ministri assolutamente tranquillo. Sto aggiornando l'agenda su immigrazione e mafia, di questo mi occupo. Dopo mercoledì vengono giovedì, venerdì e sabato e per me non è un problema, continuo a ritenere che in un Paese civile i processi si fanno in tribunale e se uno è colpevole si viene condannati da un giudice, non da un giornale».

Ma da un altro leghista, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, arriva un messaggio di tono diverso con un'intervista al quotidiano La Stampa: «La vicenda Siri dimostra la scarsa volontà di dialogo del M5s. Il metodo adottato è sbagliato. Per noi comunque il punto dirimente è se le cose si fanno o no. L'autonomia regionale si fa o no? Il ministro Lezzi sostiene in un'intervista che è tutta da rivedere e se ne parla dopo le Europee. Ecco, senza l'autonomia il governo non va più avanti».

Di sicuro c'è che l'ipotesi meno dolorosa per la maggioranza, ovvero quella di un passo indietro "volontario" da parte di Siri, per ora non rinetra nel novero delle novità possibili. Claudio Durigon, parlamentare della Lega e sottosegretario al ministero del Lavoro, lo ha escluso in maniera netta: «Assolutamente no, non credo che Salvini chiamerà Siri per farlo dimettere. Stiamo parlando di una persona che io credo sia veramente innocente. Si troverà come sempre un punto d'incontro tra le parti».