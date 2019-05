Il mondo cattolico organizzato pensa a un nuovo partito

Se è vero poi che i credenti come categoria sociale più ampia divideranno il loro voto fra tutti i partiti alle prossime elezioni Europee del 26 maggio, è un fatto che il malcontento del movimento cattolico verso l’esecutivo Conte stia crescendo rapidamente e in modo trasversale. In maniera ormai abbastanza esplicita sta maturando fra vescovi, associazioni, pezzi di Terzo settore, un orientamento a sostenere i partiti di opposizione, Pd e Forza Italia in primis, in attesa di prepararsi a un appuntamento elettorale politico nazionale che, si valuta, potrebbe diventare realtà fra sei mesi o un anno. Non si scommette insomma sulla legislatura ma sulla caduta del governo, i segnali di crisi in tal senso vengono presi sul serio. Per questo c’è una certa fibrillazione e si pensa, senza dirlo a voce troppo alta per timore di compiere scelte affrettate, a una lista, un raggruppamento, che possa coagulare personalità di ispirazione o matrice cattolica, magari aperto a quei laici disposti a condividere determinati valori. Il nodo da sciogliere resta quello della leadership cui affidare il progetto. Ma andiamo con ordine.