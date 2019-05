Zingaretti ha escluso un'alleanza tra Pd e M5s

«Ognuno dei due partiti di governo», ha aggiunto, ha messo la sua figurina Panini, col Reddito di cittadinanza e Quota 100, ma i soldi alla fine non c'erano e li dovranno pagare gli italiani con l'aumento dell'Iva». Per il Pd è meglio Salvini o Di Maio? «Nessuno dei due, perché sono entrambe nemici dell'Italia», ha detto il segretario del Pd.

LE APERTURE DI DELRIO

Un dialogo tra M5s e Pd sembrerebbe più una suggestione mediatica: Di Maio aveva rilanciato domenica 28 aprile su cinque temi "di sinistra", per poi affondare - almeno a parole - la sua stessa idea. Alcuni esponenti del Pd, con Graziano Delrio in testa, avevano sì aperto in linea teorica, chiudendo però a livello di contenuti. Anzi, proprio il segretario del Pd si apprestava a lanciare lui una sfida a M5s, preparando una risoluzione al Def con cinque proposte sociali ed economiche che in caso di bocciatura, spingerebbero M5s di nuovo a destra. In una intervista a La Stampa, Delrio, si era dichiarato «pronto» al confronto con M5s, su salario minimo, conflitto di interessi, acqua pubblica, taglio allo stipendio dei parlamentari. Ma le ricette, nel merito, sono diametralmente opposte: sul salario minimo, vuole recepire la proposta dei sindacati; sul conflitto di interessi chiede che riguardi le piattaforme digitali come Rousseau; sull'acqua pubblica poi, lo scontro è già in atto in Commissione Ambiente, dove al ddl Daga di M5s si oppone quello di Chiara Braga del Pd, che semmai dialoga con la Lega.