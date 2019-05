Salvini è il leader di destra più patetico della storia d'Italia

SE DIVENTASSE PREMIER, IL CAPO DELLA LEGA CADREBBE COME TAMBRONI

La sua campagna di propaganda non ha nulla di originale. Non ha portato niente di nuovo nella politica, siamo, con lui, alla “rivoluzione degli scheletri”, con tutte quelle cianfrusaglie del passato, cattive idee già usate spacciate per nuove. Non ha portato uno stile di governo perché di lui sappiamo tutto, dalla pizza a quante volte si accoppia, ma non c ‘è traccia di attività alla guida della più delicata amministrazione dello Stato. Piace, dicono. E, soprattutto i saputelli di sinistra, dicono che piace perché ci sono a sinistra quelli che gli danno del «fascista» perché se rinunciassero all’anatema, Salvini non avrebbe così grande consenso. Non vi offendete se ve lo dico: sono stupidate.