Salvini sfida Conte anche su Padre Pio

Tra capo del governo e ministro non corre buon sangue in questi giorni per la vicenda Siri, e con la visita al santuario Salvini vuole ricordare al “suo” premier che la titolarità della devozione non è in esclusiva. «È un omaggio a un grande uomo che ho studiato e apprezzo molto, nel mio piccolo gli chiedo ogni giorno un aiuto e un consiglio visto che col lavoro che faccio ne ho bisogno», ha detto il vicepremier rispondendo ai cronisti al suo arrivo a Pietrelcina, «e sono qui anche per pregare per la bimba rimasta gravemente ferita».

DI MAIO E SAN GENNARO

Nonostante la sua svolta meridionalista, non sarà facile per il leader della Lega giocare la partita della fede al Sud, soprattutto contro un pugliese. E contro un campano. Perché non è solo Conte a esibire la passione per i santi. L'altro vicepremier, Luigi Di Maio, nel lontano 2017 faceva già professione di fede andando a baciare il sangue di San Gennaro nel Duomo di Napoli.