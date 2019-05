Berlusconi fuori dall'ospedale cerca già una nuova maggioranza

Aveva già ammesso di aver avuto paura per la sua salute, ma a 82 anni si è reso protagonista, per sua stessa ammissione, di una «ripresa formidabile». Adesso le cose vanno meglio: «Tutti i valori fondamentali sono a posto. Tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi avevano fatto pensare di essere arrivato alla fine del girone».

«NUOVO GOVERNO IN PARLAMENTO O ALLE ELEZIONI»

E invece no, c'è ancora tempo per la politica: «Trovare una nuova maggioranza è il nostro obiettivo. Noi come Forza Italia ci siamo dati una missione per l'Italia, quella di avere dei voti che uniti a qualche voto negativo degli alti partiti che oggi stanno insieme al governo possano dare la possibilità di un nuovo governo. Questo con una maggioranza da trovare in parlamento o con nuove elezioni».