Il sarcasmo di Siri contro un furibondo Conte

Indovinate chi ha pronunciato la prima e chi la seconda delle due frasi di questo dialogo, niente affatto immaginario. Facile: la prima è di Giuseppe Conte che si rivolge ad Armando Siri, la seconda è la risposta, tra il sarcastico e il piccato, del sottosegretario leghista alle Infrastrutture e Trasporti. Già, pare proprio che le cose siano andate così nel corso dell’incontro “chiarificatore” tra il presidente del Consiglio – di cui uno che di potere e psicologia dell’esercizio del potere se ne intende come Luigi Bisignani ha evidenziato la metamorfosi dicendo che è passato da “Sor Tentenna” a Torquemada – e l’incauto leghista genovese che intrattiene rapporti con un imprenditore, Paolo Arata, sorpreso da un’intercettazione ambientale a parlare con il figlio Federico di presunti aiuti governativi per il loro business eolico in cui si tirerebbe in ballo Siri e si farebbe riferimento ad una mazzetta da 30 mila euro.