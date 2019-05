L'inchiesta di Report sulla palazzina comprata da Siri

«Abbiamo scoperto», ha spiegato Ranucci nell'anticipazione, «che 600 mila euro sono partiti da una banca di San Marino, la Banca Agricola Commerciale. Sono finiti sul conto di un notaio e sono stati utilizzati dal senatore Siri per acquistare una palazzina a Bresso intestata alla figlia. Il notaio ha pensato di segnalare l'operazione come sospetta». Alla domanda della giornalista Claudia Di Pasquale su quali siano, in genere, i casi in cui un notaio segnala un'operazione sospetta, il professionista ha risposto: «In generale può essere anche sicuramente la provenienza dei capitali». La giornalista di Report ha chiesto quindi se siano state fornite delle garanzie per ottenere il mutuo e il notaio ha replicato: «Ah questo io non glielo posso dire. Posso dire che garanzie reali nell'atto o con atto successivo, almeno a mio rogito, non ce ne sono». E Ranucci conclude: «Visto che il senatore Siri ha alle spalle un patteggiamento per bancarotta fraudolenta, ha avuto un immobile pignorato nel 2011 dall'Inpgi e nel 2017 ha dichiarato 25 mila euro di reddito, ci siamo chiesti con quali garanzie sia stato erogato questo mutuo».

SALVINI DIFENDE IL SOTTOSEGRETARIO

La palazzina comprata da Siri è su due piani ed è composta da sette appartamenti, un negozio, un laboratorio e alcune cantine. Il senatore leghista ha intestato la proprietà alla figlia di 25 anni ma il denaro, come scritto nell’atto del notaio, è stato messo a disposizione dal padre a titolo di liberalità, pertanto non soggetto all’imposta di donazione. Poi la ragazza ha separatamente firmato una procura irrevocabile al padre a vendere l’immobile a se stesso o a terzi. «L'acquisto immobiliare a Bresso è tutto regolare, se il servizio è diffamatorio querelo», ha fatto sapere Siri. Per il sottosegretario «l'acquisto è avvenuto con una procedura trasparente nel rispetto di tutte le norme vigenti, comprese quelle anti-riciclaggio. Nessuna operazione sospetta da segnalare, ma la normale compilazione dei moduli che tutti i notai sono tenuti a redigere». Anche Matteo Salvini è intervenuto in difesa del suo collega di partito, che è indagato per corruzione nel caso Arata-Nicastri e che il M5s vuole far dimettere: «So che Siri ha un mutuo come milioni di italiani: non penso sia un reato. Mi sembra che ci siano tanti sospetti ma zero prove, zero illegalità, zero irregolarità». Alla domanda se lunedì vedrà Report, il vicepremier ha risposto così: «No. Domani lavoro, sono a San Giuseppe Vesuviano».