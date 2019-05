Perché è antifascista andare al Salone del Libro di Torino

L’antifascismo è inclusione non esclusione. L’antifascismo è esercizio estremo di democrazia anche verso i propri nemici. L’antifascismo è una cosa seria. Sta invece prendendo il sopravvento un antifascismo nel quale non mi riconosco. Ho scritto tante volte sia che Salvini mette in circolo vecchie idee usate non avendone di proprie sia che porterà l’Italia verso lo scontro più orribile se non lo si contrasterà. Sono convinto tuttavia che Sil capo della Lega e il suo mondo di “risorti” si possono battere se nelle stesse periferie in cui domina CasaPound tornerà la bandiera della sinistra come forza di popolo, pacificatrice e in grado di rendersi utile. È probabile che ci sia un’Italia che si va culturalmente fascistizzando, ma non la si recupera o contrasta predicando la purezza e l’esclusione ma penetrando nei luoghi in cui si è insediata. Ai “fratelli in camicia nera” i comunisti dedicarono tante iniziative negli anni della clandestinità, rischiano la vita, mentre l’altro antifascismo parlava, parlava, parlava…