Chi è Fabio Altitonante, sottosegretario della Lombardia di FI arrestato

Fabio Altitonante, classe 1974, è sottosegretario della Regione Lombardia alla Rigenerazione e allo sviluppo dell'area Expo e dal 2015 coordinatore milanese di Forza Italia. Da abruzzese arrivato a Milano per studiare al Politecnico, dove si è laureato in Ingegneria gestionale, in città ha fatto tutta la sua gavetta politica, partendo dalla carica di consigliere del Municipio 3 nel 2001, per poi passare nel 2006 al Consiglio comunale. Nel 2009 Guido Podestà diventa presidente della Provincia di Milano e chiama Altitonante per la carica di assessore all'Urbanistica. Nel 2013 approda infine in Regione Lombardia, al Pirellone, come consigliere regionale. Altitonante, accusato di corruzione nella maxi inchiesta della Dda sul giro di tangenti in Lombardia, è finito agli arresti domiciliari. Insieme al consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, finito direttamente in carcere, rappresentava il volto giovane di Forza Italia in Lombardia.