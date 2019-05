Le cose da sapere sull'interrogatorio di Paolo Arata

Arata è accusato di avere «promesso o dato» 30 mila euro a Siri in cambio di una sua «sponsorizzazione» per l'inserimento di emendamenti per incentivi per il cosiddetto mini-eolico. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Mario Palazzi, vogliono analizzare i bilanci delle società (Etenea Srl, Alquantara Srl, Solcare Srl amministrata dal figlio Franesco e Solgesta Srl amministrata dalla moglie Alessandra Rollino) dell'imprenditore ligure e i file presenti in una serie di pc acquisiti durante l'attività istruttoria. All'attenzione degli investigatori anche i telefoni di Arata oltre ai flussi bancari e dei conti correnti.