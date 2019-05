Siri verso la revoca ma M5s e Lega parlano di rottura

Il premier Giuseppe Conte ha pronta la proposta di revoca da far firmare al capo dello Stato. Sempre che Siri non si dimetta prima. Intanto Luigi Di Maio e Matteo Salvini si avviano al Consiglio dei ministri, dove il premier deve formalmente annunciare le sue mosse, armati fino ai denti. E al termine di una vigilia caratterizzata dall'ennesimo, durissimo, botta e risposta.

PER SALVINI C'È «UN'EVIDENTE SPACCATURA» NON SOLO SU SIRI

Per tutta la giornata il leader del M5s ha attaccato, chiedendo alla Lega di non andare alla conta: che sarebbe puramente simbolica dal momento che non decide il Consiglio, ma direttamente il premier sulle sorti del sottosegretario. I cinque stelle e Conte si assumeranno la responsabilità delle dimissioni, è il muro alzato dal vicepremier leghista. Che è andato oltre, parlando di «evidente spaccatura» coi grillini «non solo sul caso Siri». E ha alzato il tiro annunciando di voler porre sul tavolo della riunione flat tax e autonomia.

L'ANTICAMERA DI UNA CADUTA DELL'ESECUTIVO?

Un clima da separati in casa. Conte, come ha ripetuto più volte, ritiene il caso Siri chiuso. Considera la revoca ormai cosa fatta. La legge prevede che la proposta arrivi dal presidente del Consiglio di concerto con il ministro competente, «sentito» il Cdm. Non è assolutamente detto, quindi, che la famigerata conta ci sia. Ed è escluso, comunque, che possa essere verbalizzata. Certo, Conte è chiamato a chiedere, anche informalmente, un parere al Cdm. Ed è lì che, stando alle dichiarazioni bellicose di Di Maio e Salvini, si potrebbe produrre uno scontro senza precedenti. Tanto che c'è chi, come per esempio il costituzionalista Marco Olivetti, ha individuato nella spaccatura interna all'organo collegiale di governo l'anticamera della caduta dell'esecutivo.

L'ONDA DI ARRESTI PER PD E FI GALVANIZZA IL M5S

Per tutta la giornata a Montecitorio l'atmosfera è stata piuttosto pesante. L'ondata di arresti e indagati ha colpito innanzitutto Forza Italia e Partito democratico e, in quest'ultimo caso, ha prodotto un nuovo colpo alla linea di Nicola Zingaretti: il rinnovamento del partito impresso dal segretario dopo il caso di Catiuscia Marini è chiamato ad affrontare anche quello di Mario Oliverio. Di certo, le inchieste lombarde e calabresi hanno dato il là a Di Maio e al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per una conferenza stampa durissima sul tema della corruzione. «Redimetevi, Tangentopoli non è finita», sono state le parole con cui Di Maio, ritornando alle battaglie delle origini, si è rivolto a Pd, Fi e soprattutto alla Lega.