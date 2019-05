I meetup M5s e la bocciatura della piattaforma Rousseau

DOPO QUASI 10 ANNI CHIAMATI A RACCOLTA TUTTI I MEETUP ITALIANI

Dalla Sicilia alla Sardegna passando per il Lazio e l'Emilia-Romagna, tutti i meetup sono stati chiamati a raccolta ufficialmente nello stesso giorno, in tutta Italia. Era la prima volta che accadeva nel M5s. In Emilia-Romagna, per esempio, una sorta di grande dibattito pubblico non si vedeva dal Maggio 2010. Beppe Grillo arrivò a Bologna per dirimere delle questioni relative agli extra stipendi degli allora consiglieri regionali Giovanni Favia e Andrea Defranceschi e furono convocati gli attivisti di tutta la regione. All'epoca era presente anche Federico Pizzarotti e l'allora consigliere comunale di Ferrara, Valentino Tavolazzi. Quest'ultimo fu espulso un anno dopo, nel 2011, per due ragioni: voleva organizzare una piccola formazione di base per gli attivisti, tipo una scuola di politica, e aveva “il vizio” di convocare assemblee interprovinciali senza il placet dei vertici di Milano. L'espulsione arrivò con un Post scriptum sul blog: «Tavolazzi ha la testa a forma di partito», scrisse Grillo di lui. E lo mise fuori dalla porta. Forse nel 2010 i tempi non erano stati giudicati maturi dai vertici, e risolsero il problema nel democratico stile di Casaleggio. Ma se i tempi non erano maturi per Milano, lo erano sicuramente per gli attivisti dell'epoca, che furono soffocati sul nascere.