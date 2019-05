Da giugno via al taglio delle pensioni d'oro sopra i 100 mila euro

VALENZA DAL PRIMO GENNAIO E PER I CINQUE ANNI SUCCESSIVI

A rendere possibile la decurtazione è stata la legge di Bilancio del 2018, mentre a consentirne il via è stata la circolare dell'Inps che rende operative le aliquote per le quote eccedenti le soglie stabilite. Il taglio ha valenza dal primo gennaio 2019 per i cinque anni successivi ed è proporzionale all'assegno percepito.

TAGLIO PARTICOLARMENTE CARO AL MOVIMENTO 5 STELLE

L'ultima circolare dell'Inps ha spiegato che «i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l'importo di 100 mila euro lordi su base annua sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici». La riduzione, particolarmente cara alla parte della maggioranza gialloverde legata al Movimento 5 stelle - che ha spinto anche per tagliare le pensioni d'oro dei dipendenti della Camera - inizia dal 15% per la quota di assegni tra 100 mila e 130 mila euro fino ad arrivare al 40% per la quota eccedente i 500 mila euro.