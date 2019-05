L'aut aut del museo di Auschwitz al Salone del Libro di Torino

La capogruppo del Movimento 5 stelle al Comune di Torino, Valentina Sganga, ha commentato: «Il Salone deve essere lo spazio dove celebreremo la tolleranza e la resistenza alle derive neofasciste e autoritarie, il momento pubblico dove dare battaglia con la forza delle parole e argomentazioni. Ma può esserlo a una sola condizione: l'esclusione di Altaforte e di Polacchi (responsabile della casa editrice, ndr)». Secondo Sganga, «qualsiasi via intermedia, qualsiasi compromesso sancirebbe per il Salone una perdita sul piano culturale che non possiamo accettare».