Tutti i selfie-agguati contro Matteo Salvini

Uno degli strumenti più amati e usati da Matteo Salvini per la sua propaganda politica rischia di ritorcerglisi contro. Da alcuni mesi ormai, il vicepremier è vittima di agguati fatti attraverso i selfie da parte di suoi contestatori, che si avvicinano fingendo di volere un autoscatto con il “Capitano” per poi criticarlo o insultarlo. La selfie-guerrilla, come inizia a essere chiamata su Twitter, può diventare velocemente una moda, e il ministro dell'Interno sembra aver annusato il pericolo. In un video selfie fatto dopo un comizio a Salerno il 6 maggio, si sente il leader della Lega chiedere (non è chiaro se all'autrice del filmato o a un agente della Digos) di cancellare subito il video.