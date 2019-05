Salvini e la spaccatura col M5s che va oltre Siri

La Lega va dritta per la sua strada sul caso Armando Siri. Il vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini ha spiegato che in caso di voto nel Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2019 sulle dimissioni del sottosegretario indagato «noi votiamo contro e poi si continua, si va avanti e per altri quattro anni perché c'è tanto ancora da fare».