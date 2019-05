I sondaggi politici del 7 maggio 2019 sulle elezioni europee

Cala, anche se in misura molto minore, il Movimento 5 stelle, ora al 22,2% (-0,1%). Alle spalle dei pentastellati cresce il Partito democratico del segretario Nicola Zingaretti, che si attesta al 21,4%, con un aumento dello 0,3% rispetto all’ultima rilevazione. Nel centrodestra, invece, si registrano il calo dello 0,4% di Forza Italia (9,5%) e la crescita dello 0,2% di Fratelli d’Italia (5,3%). Al momento, tutte le altre liste, incluse La Sinistra e +Europa – Italia in Comune, non supererebbero lo sbarramento del 4% dei voti validi.

I DATI (NEGATIVI) SUL GOVERNO M5S-LEGA

Quanto al consenso dell'esecutivo a guida Lega-M5s, YouTrend scrive: «Il 58,4% dei cittadini è insoddisfatto dall’operato del governo. Spiccano l’86,8% degli elettori del Partito democratico e il 79,9% di quelli di Forza Italia. Ancora alto il favore tra i partiti di maggioranza: 84,6% nella Lega e 90,7% nel Movimento 5 stelle». Secondo la rilevazione, «per il 69,2% degli italiani non ci sono le condizioni perché il governo possa proseguire. Favorevoli solamente gli elettori della Lega (62,1%) e del Movimento 5 stelle (76,4%), ma con percentuali non amplissime per essere i partiti di governo».