Anonymous ha violato la mail di 30 mila avvocati, Raggi inclusa

Come spiegato da Wired, l'attacco rientra in una iniziativa più ampia intrapresa da Anonymous Italia con un altro collettivo di hacker italiani, Lulzsec Ita, e tesa a «mostrare le vulnerabilità con cui alcuni Ordini degli avvocati italiani conservano i dati dei loro iscritti in rete». Luzsec Ita ha annunciato cinque attacchi in altrettanti giorni, a partire da lunedì 6 maggio. Fino a questo momento, il collettivo «ha pubblicato su Twitter i link a due cartelle compresse contenenti i dati di 371 avvocati dell’Ordine di Caltagirone e Matera il primo giorno e di 232 avvocati dell’Ordine di Piacenza il secondo. Successivamente, Anonymous ha pubblicato i dati di 30 mila avvocati romani, tra cui quella della sindaca Raggi».

NOMI UTENTI E PASSWORD IN CHIARO NEI REGISTRI

Nei registri, prosegue Wired, «è possibile vedere in chiaro i nomi utenti, le password, gli indirizzi email e di residenza degli avvocati. Emergono alcune vulnerabilità. In alcuni casi all’utente “Admin” corrisponde la password “Admin”. In altri casi la password scelta è una combinazione di nome e data di nascita dell’avvocato possessore dell’account».