Salvini vuole chiudere i negozi di cannabis legale

LA PROMESSA DI USARE «MANIERE FORTI»

Salvini ha lanciato la sua nuova "crociata" al termine dell'incontro coi rappresentanti di una ventina di comunità di recupero per tossicodipendenti: «Io non aspetto i tempi della giustizia», ha esordito il leader della Lega, facendo chiaro riferimento alla posizione del M5s sul caso Siri. La droga, per il ministro, è «un'emergenza nazionale devastante e dunque dobbiamo usare tutti i metodi democratici per chiudere questi luoghi di rieducazione di massa: ora usiamo le maniere forti». Maniere forti da applicare anche a «tutte le feste della cannabis in giro per l’Italia, l’ultimo scempio è avvenuto nella mia Milano, so che ci sono iniziative in programma a Pisa e a Torino. Chiederò che siano vietate. Lo Stato spacciatore non è lo Stato di cui faccio il ministro».

I CANNABIS SHOP SAREBBERO «UN INCENTIVO ALLO SPACCIO»

A giudizio di Salvini i negozi di cannabis legale «vanno sigillati perché sono un incentivo all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ce ne sono più di mille al di fuori di ogni regola e ogni controllo», uno dei quali si troverebbe «a cento metri da Palazzo Chigi». A partire dal 9 maggio, quindi, sempre nelle parole del titolare del Viminale, partiranno «controlli a tappeto per andarli a controllare uno per uno, con l'obiettivo di chiuderli uno per uno». L'obiettivo ultimo non sarebbe «punire i consumatori», ma assicurare «la galera per gli spacciatori trovati in flagranza di reato», Anche perché «la stragrande maggioranza delle comunità di recupero mi ha chiesto un approccio assolutamente rigido».

L'ATTESA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE

Cosa c'entri tutto questo con i negozi di cannabis legale, difficile dirlo. La cronaca racconta soltanto che alla fine di aprile, a Roma, due esercenti sono stati arrestati e un terzo è stato indagato per spaccio. Nei negozi coinvolti erano stati trovati panetti di hashish e macchine per il sottovuoto. E su tutta la normativa che rende possibile il commercio di cannabis sostanzialemente priva di effetti psicoattivi pende il giudizio della Corte di Cassazione, che il 31 maggio a Sezioni Unite dovrà sentenziare sulla legittimità delle vendita di queste infiorescenze. Una precedente sentenza della Cassazione ha stabilito che in Italia è lecito vendere cannabis con una percentuale di Thc (ovvero di principio attivo) inferiore allo 0,6%. Ma in altri casi analoghi è successo che la magistratura abbia convalidato il sequestro di alcuni negozi da parte delle forze dell'ordine, con l'ipotesi di spaccio. Di qui la necessità di una pronuncia delle Sezioni Unite, che possa fare chiarezza (e giurisprudenza) per commercianti e consumatori.