Scenari per il dopo Conte: Giorgetti premier e Cottarelli all’Economia

LO SCHEMA PREVEDE GIORGETTI PREMIER

Lo schema di cui si discute nei corridoi romani – per la delizia di questa rubrica, che ai “corridoi dei passi perduti” si ispira – presuppone un governo guidato da Giancarlo Giorgetti, che dovrebbe trasferirsi di stanza a Palazzo Chigi. Matteo Salvini non si schioderebbe dall’Interno. E il resto dei ministri da individuare tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, magari con qualche vice e sottosegretario da assegnare ai transfughi ex penstellati per premiarli del loro senso di responsabilità.

LA NUOVA MAGGIORANZA GRAZIE AI TRANSFUGHI GRILLINI

Quei 20 (o 30) deputati grillini pronti al salto della quaglia – al Senato sarebbero una dozzina – garantirebbero al nuovo governo la maggioranza. In tal caso, il neo-esecutivo dovrebbe varare la manovra per il 2020, fare le nomine pubbliche della prossima primavera (scadono “giocattoli” come Eni, Enel e Leonardo) e poi votare nella primavera del 2021, prima che a luglio inizi il semestre bianco quirinalizio in vista della scadenza, a gennaio 2022, di Sergio Mattarella. A quel punto, Conte potrebbe creare le condizioni per una sua “salita” al Colle, dopo aver fatto il Dini della situazione. Ed i 5 stelle? Sarebbero tutti contenti: Luigi Di Maio non tornerebbe a vendere bibite allo stadio San Paolo, conservando lo stipendio…