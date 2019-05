Perché eliminando le detrazioni fiscali troveremmo un tesoretto

SGRAVI FISCALI: UN ALLEGGERIMENTO DI 137 MILIARDI

Bisogna comunque stare attenti quando si maneggia il machete per provare a farsi largo all'interno di questa fitta foresta. Gli sgravi fiscali, secondo gli ultimi calcoli del Ufficio studi della Cgia di Mestre, offrono un riparo non indifferente ai contribuenti italiani. Detrazioni, deduzioni, crediti di imposta e cedolari secche alleggeriscono di 137,6 miliardi di euro annui il peso del fisco. Siccome sempre la Cgia qualche mese fa aveva calcolato che la pressione fiscale nel 2019 si assesterà attorno al 42,3% (con relativo Tax Freedom Day rinviato al 4 giugno), si comprende perché nessun esecutivo, finora, abbia voluto procedere con i temuti tagli lineari come si fa, invece, con la spesa dei singoli ministeri.

NORME SCRITTE MALE: NIENTE ONERI, BENEFICIARI E IMPORTI

Il problema, semmai, è opposto. Tutti - o quasi - i governi che si sono succeduti hanno concesso esenzioni e regalie alle proprie platee elettorali, affastellando altre leggi, ulteriori deroghe su una materia complessa e spesso contraddittoria come quella fiscale. Negli ultimi anni qualcosa è stato fatto per razionalizzare il sistema anche grazie alle pressioni di Bruxelles. Così, se nel 1990 si censivano 825 misure, nel 2011 il gruppo di lavoro sull’erosione fiscale ne contava 720. Ma oltre a essere tante, queste norme sono state anche scritte male e risultano incomplete. Il Rapporto sulle spese fiscali 2016 ne aveva elencate 610: il 67,5% era privo di indicazioni finanziarie esaustive. Su 468 agevolazioni erariali, 316 non indicavano (totalmente o parzialmente) oneri, beneficiari e importi. Qualsiasi commercialista impazzirebbe.

COSA C'È NEL PACCHETTO: TAX EXPENDITURES E DETRAZIONI VARIE

Ma torniamo ai calcoli della Cgia. Secondo il report dell'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, in quel tesoretto da 250 miliardi che sgrava il consumatore di oltre 137 miliardi troviamo un po' di tutto: dai 61,1 miliardi di tax expenditures (le entrate a cui lo Stato rinuncia attraverso misure selettive in favore di alcune categorie o una spesa pubblica attuata attraverso il sistema fiscale) ai 39,1 miliardi di detrazioni ai lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi, passando per i 26,8 miliardi di sgravi sui tributi locali fino ad arrivare ai 10,6 miliardi per detrazioni familiari a carico. Misurando le agevolazioni fiscali per settore economico, la Cgia ha notato che per il comparto casa e l’assetto urbanistico le agevolazioni nel 2019 ammontano a 20,4 miliardi di euro, le politiche per il lavoro ne incamerano 14,4 miliardi, la tutela della salute 4,6 e la competitività e lo sviluppo delle imprese 4,5.

DOVE TAGLIARE: BONUS RENZI, RECUPERO EDILIZIO E RENDITA CATASTALE

Solo tra le “tax expenditures”, che la Cgia conta in 513 agevolazioni, le prime 20 incidono sul totale della spesa (pari a 46,1 miliardi all’anno) per il 75,5%. La prima voce è il “bonus Renzi”, i famosi/famigerati 80 euro di credito Irpef, misura che interessa oltre 11 milioni di lavoratori dipendenti con un livello retributivo medio-basso. Allo Stato costa quasi 9,4 miliardi all’anno. Benché sbeffeggiato in più occasioni proprio da chi oggi siede al governo, sforbiciarlo potrebbe essere una mossa impopolare. La seconda misura è la detrazione al 50% delle spese per il recupero edilizio che grava sulle casse pubbliche per 6,8 miliardi. In terza posizione, invece, i proprietari di prima casa la cui rendita catastale non rientra nell’imponibile Irpef. Questa platea, certifica la Cgia, beneficia di uno “sconto” fiscale di 3,6 miliardi di euro.