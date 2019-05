L'autonomia può essere il vero casus belli tra Lega e M5s

Mentre Luigi Di Maio si accinge a proporre una roadmap per disinnescare questa mina e le ambizioni dell’alleato, a poche ore dal licenziamento del sottosegretario genovese da parte del premier Giuseppe Conte, è questo il refrain che si raccoglie alla Camera e al Senato nella Lega. Incassata la sconfitta, Matteo Salvini ha chiesto ai suoi di abbassare i toni, ma dietro le quinte studia un’accelerata sull’autonomia differenziata per rispondere ai cinque stelle.

LE DUE TAPPE DELLA RISPOSTA LEGHISTA

Due le tappe nella risposta leghista: il prossimo Consiglio dei ministri dove il Carroccio chiederà a Conte di approvare le bozze concordate dal ministro alle Autonomie, Erika Stefani, con le Regioni del Nord e di nominare il tavolo annunciato proprio dal premier per sbloccare il dossier. Altra tappa è fissata il 16 maggio, quando il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, sarà audito dalla commissione per l’Attuazione del federalismo fiscale, dove vuole smontare le accuse di anti-costituzionalità ventilate sul provvedimento dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria. Salvini sa bene che non ci sono gli spazi di manovra per accelerare sul federalismo prima delle elezioni europee, anche perché i cinque stelle non soltanto sono pronti a fare muro, ma nei fatti hanno raggiunto un’intesa con il Pd e mezza Forza Italia per congelare il provvedimento. Nelle retrovie, i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico (M5s) e Maria Elisabetta Casellati (Forza Italia), avrebbero concordato l’iter del provvedimento in parlamento: cioè, permettere alle due Camere di emendare le intese tra Stato e Regioni. Ipotesi che spaventa non poco i leghisti.

OBIETTIVO: STANARE I CINQUE STELLE

Da ambienti del governo dicono che il ministro Stefani non ha ancora aggiornato le bozze d’intesa dopo i rilievi dei ministeri competenti. Ma al Capitano, spiegano i suoi, tutto questo interessa poco. Lui cerca il casus belli per ribaltare i piani rispetto a quanto avvenuto nei giorni scorsi: cioè, mettere a dura prova il senso di responsabilità dei grillini e sfidarli a bloccare la maggioranza frenando un provvedimento che è parte fondamentale del contratto. E a quel punto non resterebbe che rompere, con la Lega forte anche del sempre più probabile successo alle Europee. Tattica, si dirà; fatto sta che questa prova di forza potrebbe fare la gioia dei governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, stanchi dei rinvii sul federalismo.