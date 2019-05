Fate di Pietro Bartolo il Martin Luther King dei giorni nostri

LA SINISTRA BASI LA CAMPAGNA ELETTORALE SULLA PACIFICAZIONE

Al contrario di lui molte centinaia, direi migliaia, di persone si sono fatte un “coso” così per aiutare chi ha avuto sfortuna o chi cerca fortuna. Il medico Pietro Bartolo lo ha fatto per anni nel silenzio assoluto. Tuttora la sua campagna elettorale è di una discrezione impressionante e, da parte di chi lo candida, francamente incomprensibile. Ma come? C’è nella lista del Pd il simbolo dell’Italia buona, di quell’Italia che sono convinto sia in maggioranza e voi piddini non lo mandate in tivù ogni giorno, non ne fate una specie di Martin Luther King dei tempi nostri? Ma davvero credere che la sicurezza sia di sinistra? È di sinistra la pacificazione, la convivenza, tutte cose che aiutano la sicurezza, non la sicurezza da sé sola.