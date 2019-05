Chiamparino contro Salvini: «Piccona lo stato di diritto»

Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha attaccato pesantemente il ministro dell'Interno Matteo Salvini sui fatti del Salone del libro, per cui la regione ha presentato un esposto per apologia di fascismo. E non solo sul Salone del libro: «Nei comportamenti e nei fatti, l'attuale ministro dell'Interno sta picconando lo Stato di diritto», ha dichiarato Chiamparino, ospite su TGCom della trasmissione Fatti e misfatti. «Trovo indecente che preferisca la sua campagna elettorale permanente», ha dichiarato il presidente delal Regione, e «non senta il dovere di dire la sua sul Salone del Libro o sulla famiglia rom. Vi pare normale questo atteggiamento da parte di chi dovrebbe garantire l'imparzialità del voto?».