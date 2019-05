Cosa ha detto Salvini ospite di Otto e mezzo

Dopo le frecciate a distanza, mercoledì 8 maggio è andato in scena lo scontro a Otto e mezzo fra il leader della Lega Matteo Salvini e la conduttrice Lilli Gruber. «Mi aspettavo un mazzo di fiori e delle scuse da lei», ha esordito la conduttrice della trasmissione di La7. Il titolare del Viminale ha prima replicato ironico: «Le voglio un sacco di bene». Ma poi ha aggiunto: «Mi pagano per fare il ministro dell'Interno, non per essere simpatico».

La "lite" tra i due è iniziata quando Salvini, nel corso di un comizio, aveva detto di non aver voglia di andare in trasmissione: «Domani devo andare dalla Lilli Gruber, simpatia portami via». La risposta non si era fatta attendere: «Visto che si è proposto lui e visto che chi viene da noi lo fa volentieri, se ha un problema può restare a casa o preferibilmente al ministero».

Il vicepremier, però, non è rimasto a casa e si è presentato negli studi di via Novaro. La prima domanda di Gruber è stata diretta: «Ha detto che le toccava venire qui e non ne aveva voglia e ne ha fatto una questione di simpatia. Mi aspettavo un mazzo di fiori e delle scuse». Salvini le ha sorriso: «Le voglio un sacco di bene e, anche se non ho moltissimo tempo per guardarla da casa, ritengo che questa trasmissione sia assolutamente equilibrata». «Eppure nel comizio lei non è stato educato», ha ribattuto la conduttrice. E il leader della Lega di rimando: «Mi pagano per fare il ministro dell'Interno, non per essere simpatico. Io passo la giornata a occuparmi di droga, mafia, immigrazione clandestina. Le manderò comunque rose e margherite». Gruber non ha minimamente mollato il colpo e ha incalzato il ministro: «La pagano anche per essere educato».

Tutta l'intervista è proseguita su toni abbastanza accesi anche con l'altro ospite, il vicedirettore dell'Huffington Post Alessandro De Angelis, sui temi del fascismo e delle critiche del ministro al conduttore della Rai Fabio Fazio. In conclusione Gruber è tornata alla carica. «Allora me lo manda quel mazzo di fiori?». «Gliene mando due», ha promesso Salvini.