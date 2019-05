Resa dei conti su Siri al Consiglio dei ministri

Giuseppe Conte ha pronta la proposta di revoca di Armando Siri da far firmare al Capo dello Stato. Il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini è arrivato verso le 9,15 a Palazzo Chigi per il consiglio dei ministri. Salvini è entrato dal retro e non si è fermato a parlare con i cronisti. Anche il vicepremier Luigi Di Maio è già presente nella sede del governo. Prima dell'inizio della riunione, fonti di Palazzo Chigi confermano che non è intenzione del premier chiedere un voto per le dimissioni del sottosegretario. Di Maio e Salvini sono pronti allo scontro. Ma i precedenti litigi all'interno dell'esecutivo ci insegnano che le due parti sono molto abili a trovare compromessi per non far cadere il governo.

LA REVOCA DI SIRI SICURA

Per tutta la vigilia il leader M5s attacca, chiedendo alla Lega di non andare alla conta: che sarebbe puramente simbolica dal momento che non decide il Consiglio ma direttamente il premier sulle sorti del sottosegretario. I Cinque Stelle e Conte si assumeranno la responsabilità delle dimissioni, è il muro alzato dal vicepremier leghista. È questo il clima con cui i ministri si siederanno al Cdm. Il capo del governo, come ha ripetuto più volte, ritiene il caso Siri chiuso. Ovvero, ritiene la revoca ormai cosa fatta ed è questa la proposta che farà se, in queste ultimissime ore, Siri non farà un passo indietro spontaneo.

SE CI SARÀ LA CONTA NON SARÀ VERBALIZZATA

Con un'appendice: il voto in Cdm sulla proposta di revoca non è né necessario né vincolante. La legge prevede che la proposta arrivi dal presidente del Consiglio di concerto con il ministro competente, «sentito» il Cdm. Non è assolutamente detto, quindi, che la famigerata conta ci sia. Ed è escluso, comunque, che possa essere verbalizzata. Certo, Conte è chiamato a chiedere, anche informalmente, un parere al Consiglio dei ministri. Ed è lì che, stando alle dichiarazioni bellicose di Di Maio e Salvini, si potrebbe produrre lo scontro.