Cosa dice la direttiva Salvini sui negozi di cannabis light

Oltre a un'intensificazione delle verifiche, la direttiva del Viminale dispone anche una «ricognizione» degli shop, da valutare attraverso i Comitati provinciali di sicurezza. E sottolinea che «tra le finalità della coltivazione della canapa industriale, non è compresa la produzione e la vendita al pubblico delle infiorescenze, in quanto potenzialmente destinate al consumo personale, in quantità significative da un punto di vista psicotropo e stupefacente, attraverso il fumo o analoga modalità di assunzione». Inoltre, in merito a «possibili nuove aperture» di negozi di cannabis light, bisognerà tener conto di una distanza minima di «almeno 500 metri dai luoghi considerati a maggior rischio», sul modello di quanto già previsto per le sale da gioco.