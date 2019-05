L'equilibrismo di Di Maio tra Raggi e rom

Per quanto riguarda l'opportunità di liberare l'immobile occupato nella Capitale da CasaPound, Di Maio ha detto: «Lo sgombero è sacrosanto per qualsiasi tipo di immobile occupato». Ma poi a chi dovrebbe essere assegnato? «L'immobile di CasaPound ci serve così facciamo edilizia popolare e la diamo agli italiani che non hanno la casa».

«IL GOVERNO VA IN CRISI SOLO SULLA CORRUZIONE»

Parentesi politica sul governo: «Per me va in crisi solo su un tema, sulla corruzione, se l'inchiesta Siri dovesse allargarsi per me sarebbe un grande problema». Sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi, la cui sentenza nel processo per le "spese pazze" in Regione Liguria è attesa per il 30 maggio, Di Maio ha spiegato: «Per ora mi limito a dire che mi auguro sia innocente, è una persona valida con cui abbiamo lavorato in questi mesi».