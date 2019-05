Chi sono gli assessori della Giunta regionale della Sardegna

IL BLITZ DI SOLINAS: E SIAMO A 11

In mezzo vertici, tormenti, incontri con la coalizione a 11. Con micro passi avanti e tanti silenzi sulle poste dei singoli partiti da accontentare. Come la Lega, al suo esordio nell'Isola: il suo 11% vale tre assesorati più la presidenza del Consiglio che è andata a Michele Pais, da Alghero, neoconsigliere, spilletta con Alberto da Giussano sulla giacca: «Che Dio mi assista in questa fondamentale funzione», le sue prime parole. Altre sedute sono andate a vuoto, come quella domenicale e istituzionale dedicata a Sa Die de sa Sardinia che ricorda la cacciata dei piemontesi del 1794. Inno e discorsi in sardo ma nulla fino all'8 maggio. Giorno delle dichiarazioni programmatiche del presidente Solinas davanti al Consiglio regionale. Tutti presenti con l'opposizione in fibrillazione. Urla e applausi provocatori fino al blitz: Solinas ha aggiunto altri sei ai cinque già nominati, ora manca solo la casella dell'Industria tenuta provvisoriamente dal presidente.

LE PRESSIONI DI ZEDDA, LE FRECCIATE M5S E IL FUOCO AMICO LEGHISTA

Le pressioni sono arrivate da Massimo Zedda, ex sindaco di Cagliari, rivale sconfitto alle Regionali e ora alla guida dell'opposizione di centrosinistra: «La legge prevede che entro 10 giorni il presidente nomini 12 assessori e il vicepresidente, ci troviamo invece in una situazione limite, mai accaduta prima nel Paese, con la possibilità di un intervento del Capo dello Stato per commissariare la Regione. Stiamo diventando lo zimbello d'Italia», ha attaccato. E dal M5s, con il leader Luigi Di Maio che aveva definito la maggioranza «un'accozzaglia». Senza dimenticare il fuoco amico leghista: il ministro all'Agricoltura Gian Marco Centinaio si era lamentato di non avere ancora un referente.