La sinistra si confronti con i Veneziani e i Buttafuoco

Questa linea di confine però non può prevedere che quegli intellettuali di destra che contrastano anche sul piano storico la lettura della sinistra siano, come scrive Veneziani, per la proprietà transitiva personaggi da emarginare. Con Veneziani bisogna discutere, come con Pietrangelo Buttafuoco, con il quale peraltro collaboro, e tanti altri. Non posso fare a loro l’esame preventivo del sangue. Il giorno in cui un intellettuale di destra negasse i campi di sterminio diventerebbe un mio nemico. E, lo scrivo con nettezza, lo diventerebbe anche un mio compago di sinistra che negasse i gulag e esaltasse Stalin.

LA SINISTRA NON SI CHIUDA A RICCIO

Di fronte alla propaganda di Matteo Salvini, alla messa in circolazione di parole d’ordine xenofobe, la sinistra e il mondo democratico non possono chiudersi come un riccio, non possono dare patenti, non hanno alcun titolo per giudicare intellettuali di altra storia. Come si stabilisce la linea di confine? Dov’è che un libro che tratta a modo suo anni cruciali diventa un libro da mettere al bando? E possiamo mai accettare che ci sia un libro da mettere al bando o un autore da emarginare? Io non sono così cretino da immaginare di porgere a chi ha opinioni del tutto opposte alle mie l’altra guancia. Mi piace combattere sullo stesso terreno. Infatti stiamo parlando di contese interpretative, di visioni che possono confrontarsi e scontrarsi.