L’ira funesta ma loquace di Pignatone

Con perfetta scelta di tempo, preceduto da ampie anticipazioni, è arrivato in libreria per i tipi di Laterza Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi, scritto a quattro mani con Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Direzione distrettuale Antimafia di Roma, in cui nell’analizzare le caratteristiche, le trasformazioni e l’estensione della criminalità organizzata in Italia, Pignatone celebra i suoi quarant’anni di esperienza nella lotta alle mafie. Poi, in questi ultimi giorni, ecco le uscite su La Stampa, sul Corriere della Sera – dove a Giovanni Bianconi affida parole, «la politica affida ai giudici i problemi etici che non risolve, e usa le indagini per delegittimare gli avversari», che non casualmente sono lame di coltello verso la classe politica al potere – e persino su Famiglia Cristiana.