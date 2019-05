Altaforte vuole andare comunque al Salone del libro

Fine della storia? Non proprio. Dopo l'esculsione dal Salone del libro di Torino 2019, la casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound, non si arrende. Il suo fondatore Francesco Polacchi - che è indagato per apologia di fascismo - ha fatto sapere su Facebook: «Alle 10 sarò al Salone del Libro di Torino per ribadire che la logica di Altaforte non si piega al pensiero unico».