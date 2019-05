Della Porta spiega perché dalla polizia arrivano segnali allarmanti

DOMANDA. Come giudica quel tweet in cui la polizia di Stato ha replicato a Saviano scrivendo «che pena leggere commenti affrettati e ingenerosi per dispute politiche o per regolare conti personali»?

RISPOSTA. Seppur nel inguaggio dei social media, non è un tipo di risposta che normalmente una burocrazia dà: entra nel dialogo e nel commento politico.

Sarebbe potuto succedere altrove?

Una reazione così non la potrei immaginare in altri Paesi europei. Un’istituzione che non dovrebbe essere di parte ha utilizzato un linguaggio partigiano, per di più attaccando una persona che è già nel mirino della criminalità organizzata.

C’è da preoccuparsi?

Un po’ sì, perché la polizia di Stato è molto eterogenea, con posizioni diverse anche rispetto alla democrazia. Ci sono forti tendenze corporative e conservatrici. Mentre arrivano indicazioni politiche di intervento duro e di radicalizzazione del conflitto. Sono segnali allarmanti.

Quanto contribuisce il comportamento di Salvini a peggiorare il quadro?

C’è una tendenza di lungo periodo anche pre-Salvini nell’orientare gli interventi della polizia in una direzione rigida e dura e non di dissuasione o di contenimento.

Per esempio?

Anche durante i governi a guida Pd era iniziata una escalation di repressione netta nei confronti di alcuni tipi di azioni di protesta politica o di manifestazioni di solidarietà verso i migranti.

Ma un ministro che indossa la divisa della polizia e presta i vestiti alla fidanzata non si era mai visto.

Sono messaggi. Nel suo stile di comunicazione è un modo per dare sostegno alle ali estreme. Come i discorsi sulla chiusura dei negozi di marijuana legale o nel caso del Congresso della famiglia di Verona: cerca l’appoggio dalle frange radicali. Tipo quando si fa vedere con tifosi violenti di calcio sottoposti a Daspo. Ma è una retorica contraddittoria.