Tutti gli emendamenti allo sblocca cantieri 2019

Tav tra le opere prioritarie per il Paese, degna di un commissario straordinario ad hoc, più soldi e personale assunto nelle Province, da rivitalizzare anziché sopprimere, affidamento diretto degli appalti fino a 150 mila euro, per evitare procedure di gara ma anche la semplice negoziazione. Parte da qui la sfida della Lega sul decreto sblocca cantieri, che si annuncia già come possibile nuovo terreno di scontro con gli alleati del Movimento 5 Stelle, propensi ad andare - almeno apparentemente - in direzione opposta invece sul subappalto, altro punto qualificante del dl, per il quale i 5 Stelle puntano ad abbassare al 40% la soglia appena incrementata al 50%.

TUTTI D'ACCORDO SULLE TELECAMERE NEGLI ASILI E NEGLI OSPIZI

Se dunque su alcuni temi si preannuncia battaglia nelle Commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato, su altri la maggioranza sembra invece compatta, addirittura anche con le opposizioni. È il caso della proposta bipartisan per installare nelle aule delle scuole dell'infanzia e nelle case di cura e assistenza sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso a tutela dei minori e degli ospiti anziani e disabili delle strutture. In pratica telecamere antimaltrattamento che trovano tutti d'accordo (Lega, M5s, Pd e Forza Italia), tranne la Fp Cgil che giudica l'emendamento «illogico, sbagliato e demagogico», tale da «criminalizzare i dipendenti compromettendo il rapporto pedagogico» con i bambini. Ma se da una parte si punta alla sicurezza degli alunni, dall'altra il Movimento 5 Stelle, accogliendo una richiesta dell'Anci, propone di posporre di tre anni il termine (già scaduto a fine 2018) per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici, nelle more dell'adozione nel frattempo di un piano triennale straordinario.

CANTONE: «BEN POCHI PREGI»

Sul fronte più tecnico, quello che riguarda la modifica del Codice degli appalti che contiene secondo il presidente dell'Anac Raffaele Cantone «ben pochi pregi», tra i quasi 1.200 emendamenti depositati nelle Commissioni, non mancano avanzamenti e marce indietro. Sugli appalti senza gara, la Lega propone infatti di tornare più o meno alla versione della legge di bilancio che il decreto aveva rivisto e corretto.

NIENTE GARA PER LAVORI SOTTO I 150 MILA EURO

La proposta, a prima firma del capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo, stabilisce che l'affidamento sia diretto non più solo sotto i 40 mila euro ma anche tra 40 mila e 150 mila euro «previa consultazione di tre operatori economici». Tra 150 mila e 350 mila euro si prevede invece una procedura negoziata con la consultazione di 10 operatori (5 nel caso dei servizi). Oltre 350 mila euro e fino a un milione la procedura è ancora negoziata ma con 15 operatori. Sopra un milione si passa infine alla procedura ordinaria.

LA LEGA RILANCIA SULLA TAV

Ma è sulla Tav che la Lega rilancia in modo ancora più netto. Non solo con l'emendamento dei senatori. «La Tav sta andando avanti, non prendiamoci il giro. Prendiamone atto e finiamola», ha sottolineato il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, «lo sblocca cantieri sblocchi i cantieri e non li blocchi».