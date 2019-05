I sondaggi politici del 9 maggio vedono la Lega stabile

Le rilevazioni effettuate da Emg Acqua presentate ad Agorà hanno detto questo: se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal M5s. Il 32,2% degli intervistati ha infatti risposto che darebbe la propria preferenza a Salvini: un dato stabile rispetto alla settimana precedente e che evidentemente non ha risentito del caso Siri, il sottosegretario indagato a cui sono state revocate le deleghe.

GRILLINI IN AUMENTO DELLO 0,6%

Dietro ci sono sempre i cinque stelle: il 23,5% ha risposto che voterebbe per loro, percentuale in aumento dello 0,6% rispetto alla rilevazione di sette giorni prima. Il Partito democratico otterrebbe il 21,2% delle preferenze, Forza Italia il 10,3%, Fratelli d'Italia il 5%. Più Europa arriverebbe al 2,8%, La Sinistra al 2,6%.

DI MAIO: «LAVORIAMO PER SMENTIRE I SONDAGGI»

Al di là del gap con l'alleato di governo, il vicepremier e leader politico dei grillini Luigi Di Maio ha detto che «un caro sondaggista mi ha spiegato che i sondaggi sono fatti per essere smentiti e lavoriamo per questo. Se avessi guardato i sondaggi in questi mesi sarei dovuto restare fermo, immobile. E invece no: i nostri provvedimenti stanno andando bene, adesso inizia la fase due che è salario minimo, aiuti alle imprese e interventi sulla sanità».