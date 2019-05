Sì della Camera al disegno di legge che taglia i parlamentari

Il ddl prevede che il numero dei deputati scenda a 400 da 630, mentre quello dei senatori a 200 da 315. Sforbiciata anche al numero minimo di senatori eletti in ogni regione (da sette a tre) e al numero dei parlamentari eletti all’estero: i deputati non saranno più 12 ma otto, mentre i senatori non saranno più sei ma quattro. Infine si fissa a cinque il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale che possono essere in carica. Al momento infatti la Costituzione non chiarisce se questo limite riguardi il numero di senatori a vita che ciascun presidente della Repubblica può nominare, o il numero massimo complessivo. Se la riforma verrà definitivamente approvata, la riduzione del numero dei parlamentari si applicherà a partire dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla sua entrata in vigore. Ci saranno comunque 60 giorni di tempo per consentire l'adozione del decreto legislativo destinato a ridefinire i collegi elettorali.

IN FORZA ITALIA QUATTRO "DISSIDENTI"

Quattro deputati di Forza Italia hanno votato contro il ddl, sebbene il partito sia a favore del provvedimento. A guidare il drappello Simone Baldelli, intervenuto più volte nel corso della discussione. Accanto a lui Guido Pettarin, Fucsia Fitzgerald Nissoli (eletta all'Estero) e Carlo Fatuzzo. In dissenso dal gruppo anche Silvia Benedetti di Sogno Italia, che si è astenuta mentre i suoi colleghi hanno votato a favore.