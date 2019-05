Ironia e polemiche per il ritorno del VinciSalvini

NEL 2018 POLEMICHE SULL'USO DEI DATI RACCOLTI

Il gioco, ideato in occasione delle Politiche del 2018, premia gli utenti giornalmente e settimanalmente e serve per spingere la visibilità del leader leghista su tutte le piattaforme. Anche questa volta però le polemiche potrebbero riguardare la raccolta dei dati. Per partecipare al gioco infatti gli utenti devono collegare il proprio profilo alla webapp creata da chi gestisce la pagina di Salvini. In questo modo è possibile accompagnare al gioco una raccolta dati come mail, nome e contatti. Già lo scorso anno il social-game era valso a Salvini una segnalazione al Garante per la privacy per presunto uso illecito dei dati dopo un esposto del deputato PD Michele Anzaldi.

MIRABELLI: «È OSSESSIONATO DAI FOLLOWER»

Per il capogruppo Pd in Commissione Antimafia, il senatore Franco Mirabelli, il post con il "VinciSalvini" è «totalmente ridicolo: questo Paese ha un ministro dell'Interno che anziché contrastare la mafia e occuparsi di combattere la criminalità nelle vie di Napoli preferisce passare il tempo a inventare sistemi per battere Chiara Ferragni della classifica dei like. Peccato che con Salvini l'unica cosa che sta crescendo sono i suoi like e non l'economia dell'Italia: è ossessionato dai follower mentre dovrebbe pensare a migliorare la vita degli italiani».