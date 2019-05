L'elettorato è mobile, presto nascerà un nuovo leader politico

DI MAIO E SALVINI, DUE INCOMPETENTI CHE INDOVINANO L'UMORE DEL PAESE

Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono la coppia politica più buffa e pericolosa di questi anni repubblicani. Non era mai successo che due incompetenti assoluti, senza alcuna voglia di lavorare, riuscissero alternativamente a indovinare l’umore del momento di una quota parte dell’elettorato così da apparire fortissimi. Il capo della Lega è il caso più emblematico. Se fossimo un Paese serio, un ministro che non fa il ministro, che se ne inventa una al giorno per distogliere la pubblica opinione, che non caccia fuori una sola idea prodotta dal suo cervello o dai cervellini del suo staff sarebbe out in poche settimane. C’è, invece, un compatto gruppo mediatico, fatto di tivù e giornali, che continua a descriverlo come l’uomo simbolo di una destra italiana che in verità ha un passato, che non è il mio, di leader ben altrimenti capaci e meritevoli. Di Maio è invece un pessimo replicante. Col vestito della domenica fatto dal sarto del piano di sotto crede che quattro parole in fila facciano un discorso e si trastulla con cose contraddittorie passando dall’amore per il leghismo all’antifascismo, dalla difesa della Virginia Raggi al disinteresse verso di lei quando fa l’unica cosa seria della sua sindacatura, difendere una piccola famiglia di rom.