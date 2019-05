Forza Nuova minaccia la visita di Mimmo Lucano a Roma

Il movimento neofascista di Forza Nuova è determinato a impedire il racconto di Mimmo Lucano alla Sapienza. «Siamo pronti a bloccare la conferenza del sindaco indagato con un comizio di Roberto Fiore in piazzale Aldo Moro diremo no a Lucano, no alla sostituzione etnica, no al business dell'accoglienza. Non possiamo tollerare che questo nemico dell'Italia salga in cattedra». Il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, è atteso lunedì 13 maggio in un incontro all'università La Sapienza di Roma per parlare agli studenti dell'esperienza di Riace, del «cammino di rinascita di un paese abbandonato».