Cosa c'è nella proposta di legge del M5s sul conflitto di interessi

La proposta di legge del Movimento 5 stelle sul conflitto di interessi e sull'attività di lobbying è pronta a vedere la luce. La mattina di venerdì 10 maggio 2019 si è svolto l'incontro tra il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, il grillino Giuseppe Brescia, e il parlamentare Francesco Silvestri con i rappresentanti di Transprency, con cui si sono confrontati sugli ultimi dettagli del testo, secondo quanto ha riferito l'Ansa. Tra le novità ci sono i limiti alle "porte girevoli". Mentre nel 2018 il Partito democratico depositò un disegno di legge alla Camera per incalzare il M5s sulla Casaleggio.

VERTICE CON TRASPARENCY E PRIMA COL MINISTRO BONAFEDE

Quello con Trasparency è stato l'ultimo confronto da parte di Brescia che aveva iniziato la messa a punto del testo con un primo vertice con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede prima di Pasqua. Sarà un'iniziativa parlamentare e non governativa. Il tema del conflitto di interessi, a quanto appreso dall'Ansa, viene collegato strettamente a quello della regolamentazione dell'attività di lobbying, non solo verso i parlamentari e i membri del governo, ma verso tutti i "decisori pubblici".

"PERIODO DI ATTESA" DOPO LA CESSAZIONE DEL MANDATO

Per esempio ci dovrebbe essere un registro unico nazionale pubblico dei rappresentanti di interessi, con le informazioni accessibili. Verrebbe vietato anche il finanziamento ai partiti da parte delle società che esercitano l'attività di rappresentanza di interessi. Nel capitolo riguardante più strettamente il conflitto di interessi un articolo riguarda il fenomeno delle cosiddette "porte girevoli" (revolving doors). Dovrebbe essere introdotto per i parlamentari, i membri del governo, i consiglieri regionali eccetera un "periodo di attesa" dopo la cessazione del mandato prima che possano svolgere attività di rappresentanza di interessi. Una legge sul conflitto di interessi fu approvata nella legislatura precedente a quella gialloverde da parte della Camera (il relatore era Francesco Sanna), ma il testo si arenò al Senato come molti altri della maggioranza e diventò una delle leggi rimaste incompiute.